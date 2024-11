Com mais uma dose de sofrimento e emoção, Beatriz Haddad Maia buscou uma nova virada no confronto entre Brasil e Argentina na Billie Jean King Cup, neste sábado. A tenista número 1 do Brasil superou Solana Sierra, 154ª do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/4 e 6/1, em 1h51min, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.