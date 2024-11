Em um torneio que contou com a participação do melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, o uruguaio Diego Forlán, o gaúcho Orlando Luz comemorou neste sábado (16) o título de campeão de duplas do Aberto do Uruguai, torneio Challenger da ATP. Na decisão, ele e o argentino Guido Andreozzi venceram a parceira do argentino Mariano Kestelboim e do uruguaio Franco Roncadelli por 2 a 1, parciais de 4/6, 6/3 e 10-8.