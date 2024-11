Depois de uma campanha perfeita na fase de grupos do ATP Finals, com três vitórias em três jogos sem ceder sets, o alemão Alexander Zverev foi derrotado pelo americano Taylor Fritz, que marcou 2 sets a 1, parciais de 6/3, 4/6 e 7/6 (7-4), após duas horas e 22 minutos de confronto, e avançou pela primeira vez à final do torneio que reúne os oito melhores tenistas do ano, em Turim, na Itália.