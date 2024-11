Melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, artilheiro do Campeonato Espanhol, artilheiro da Europa, campeão gaúcho e da Copa Americana. A partir desta quarta-feira (13), Diego Forlán adicionou novo feito ao seu extenso currículo. Tenista profissional. Ao menos por uma partida. O ex-atacante do Inter estreou como tenista no Uruguai Open, disputado em Montevidéu, competição de nível Challenger.