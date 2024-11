Número 1 do mundo, o tenista italiano Jannik Sinner confirmou todo o seu favoritismo e garantiu vaga na decisão do ATP Finals. Neste sábado (16), sem dificuldade alguma, ele derrotou o norueguês Casper Ruud, sétimo do ranking, por fáceis 6/2 e 6/1, em jogo que teve uma hora e oito minutos de duração.