Começa nesta sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República, a 37ª edição do evento considerado o maior festival de arte amadora da América Latina: o Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart). A expectativa é que até o encerramento, no domingo (17), mais de 4,5 mil participantes e um público de 60 mil pessoas de todas as regiões do Estado passem pelo Parque da Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul.