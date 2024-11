O Palmeiras dobrou as chances de vencer o Brasileirão após a 34ª rodada. O time conseguiu uma virada suada contra o Bahia e ainda contou com um empate do Botafogo contra o Atlético-MG. Com isso, a diferença de pontos entre o líder e o vice-líder caiu para dois pontos. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de título palmeirense, que eram de 20%, são agora de 41%.