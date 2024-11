No último suspiro, o Grêmio escapou de uma crise ainda pior. Nos acréscimos, o Tricolor buscou um empate em 2 a 2 com o Juventude. Com apenas um ponto somado contra um adversário direto, o time de Renato Portaluppi deixou claro que a sua briga reta final do Brasileirão será um campeonato pela sobrevivência na Série A. A equipe está em 13º, três pontos acima do Z-4.