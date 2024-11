Está definida a escalação do Grêmio para enfrentar o Juventude nesta quarta-feira (20), às 19h, na Arena, em Porto Alegre. Uma das novidades entre os titulares é Diego Costa, que atuará ao lado de Braithwaite no ataque. Também ganham vaga no time o zagueiro Geromel, o volante Pepê e o meia Cristaldo.