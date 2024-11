Jannik Sinner atropelou Casper Ruud neste sábado e confirmou sua vaga na decisão do ATP Finals. Diante de sua torcida, o tenista italiano superou o norueguês por 2 sets 0, com parciais de 6/1 e 6/2, am apenas 1h09min. No domingo, o número 1 do mundo vai enfrentar o americano Taylor Fritz na final do torneio que reúne os oito melhores da temporada. Será uma reedição da decisão do último US Open.