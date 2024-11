Whindersson Nunes abriu o card principal da noite de Mike Tyson x Jake Paul, em Arlington, no Texas, com uma derrota para o tricampeão asiático Neeraj Goyat. No desafio contra um boxeador profissional pela categoria Peso Super Médio, o artista piauiense mostrou capacidade para aguentar as pancadas e sobreviveu durante os seis rounds sem ir ao chão, mas foi dominado durante toda a luta. Os juízes foram unânimes em dar a vitória ao indiano.