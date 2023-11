Em meio a uma redução de casos de roubo, usar transporte público em Porto Alegre deixou de ser motivo de tensão ao longo dos anos. Comparando os meses de outubro dos últimos oito anos, os episódios de assalto dentro de coletivos caíram 90% na cidade: foram de 50 em outubro de 2016 para cinco no mesmo período deste ano. Forças de segurança atribuem a queda a diferentes fatores, como a criação de uma força-tarefa para combater os casos e a menor circulação de pessoas e de dinheiro vivo dentro dos veículos. No entanto, usuários do transporte relatam medo de roubos durante a espera em paradas e terminais de ônibus, e listam cuidados para tentar se proteger.