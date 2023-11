Os indicadores criminais de outubro, divulgados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), apontam um mês com 7% menos casos de homicídio e 60% menos casos de latrocínio no Rio Grande do Sul. Foram 132 assassinatos em outubro deste ano e haviam sido 142 no outubro passado. Já latrocínios ocorreram duas vezes neste período. No ano passado, no mesmo mês, foram cinco.