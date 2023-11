Em abril do ano passado, enquanto aguardava uma telentrega de pizza em frente ao portão de casa, em Alvorada, na Região Metropolitana, Lindomar Lobo de Avila correu para dentro de casa, assustado. Três criminosos armados invadiram a residência, no bairro Americana, e dispararam repetidas vezes na direção do homem sobre o sofá da sala. Este é um dos 11 homicídios investigados pela Polícia Civil e atribuídos a uma facção criminosa alvo da Operação Aurora. Três suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos durante a ofensiva do Departamento de Homicídios nesta sexta-feira (24).