O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) realizou, nesta quarta-feira (1º), mais uma audiência no processo que investiga o assassinato de quatro crianças em Alvorada, na Região Metropolitana, em dezembro do ano passado. Três testemunhas foram ouvidas pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Alvorada, todas arroladas pela defesa do réu, David da Silva Lemos, pai das crianças.