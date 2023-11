Uma ex-estagiária do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi presa na manhã desta terça-feira (14) em uma operação da Polícia Civil que investiga uma facção criminosa ligada ao tráfico de drogas, com atuação em um condomínio na região central de Porto Alegre. Ela é suspeita de cobrar para realizar consultas processuais e beneficiar criminosos. Além dela, outras seis pessoas foram presas até o momento.