Polícia recupera cão da raça husky siberiano e devolve para tutora após apropriação de cuidadora

Um cão da raça husky siberiano foi recuperado pela Polícia Civil em Alegrete, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, na manhã de segunda-feira (27).

No meio do ano passado, a vítima, tutora do cachorro, foi morar em um apartamento enquanto a casa estava sendo reformada. Por isso, pediu para que uma conhecida cuidasse do animal em troca de pagamento semanal, segundo a delegada Fernanda Mendonça, da Polícia Civil. Em dezembro, ela solicitou o cão de volta e não foi atendida.