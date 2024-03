Enquanto faziam buscas numa casa, que seria usada como ponto de armazenamento de armas por uma facção criminosa, envolvida em assassinatos, policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) localizaram um lança-foguetes antitanque. A arma de guerra foi apreendida na tarde de segunda-feira (18) em Lajeado, no Vale do Taquari. No mesmo local, os agentes apreenderam ainda um fuzil, dois revólveres e uma pistola. A origem do armamento é investigada pela Polícia Civil.