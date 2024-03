Na noite de 24 de abril do ano passado, o veículo do motorista de aplicativo Nicolas Eduardo Zahn, 28 anos, foi perseguido em alta velocidade por bandidos armados pelas ruas do bairro Arroio da Manteiga, em São Leopoldo. Dentro do Logan que usava para trabalhar, o condutor foi executado a tiros pelos criminosos. A investigação deste caso levou o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil a desencadear nesta segunda-feira (18) a Operação Xeque-Mate contra a facção que domina o tráfico no Vale do Sinos.