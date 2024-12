Peixe, buffet livre e pastel de carne: o que comemos ao redor do Estádio Eluzardo Caetano da Silva, o Módulo Esportivo

Está no ar o último episódio do ano da nossa série, ao lado do Bola nas Costas e dos nossos parceiros Keep Cooler e Soprano. A sétima edição do Comida de Estádio foi diretamente do Estádio Eluzardo Caetano da Silva, o Módulo Esportivo, de Tramandaí, para acompanhar a final do Gauchão série B entre Real Sport Club, o Leão do Litoral, e o Gramadense. O time da casa ficou com a medalha de prata, mas está classificado para o Gauchão série A2 em 2025.

Saindo do banco mais uma vez, o Gordo Léo, do Bola nas Costas, volta a fazer companhia para Diogo Carvalho, do Destemperados, em uma luta pelo caneco.

Sempre acompanhados de Keep Cooler e Soprano Milene Magnus / Agência RBS

Rumo à praia, os dois fizeram aquela parada estratégica para alongar as pernas, preparar um mate, com o kit de chimarrão da Soprano, e tomar um cafezinho acompanhado de um pastel e um pedaço de bolo embriagado no Doces Maquiné. Depois, almoçaram no buffet do Restaurante Gandolfi, com direito a encontrar os juízes da partida. No intervalo da partida, um pastel e um amendoim. E, para fechar o bate e volta da praia, finalizaram com um clássico capeta de Piña Colada (mesmo sabor do Keep Cooler) e um combinado de peixes, batata frita, polenta, arroz e maionese caseira no Restaurante O Bonitão.

O Bola nas Costas e o Destemperados estão em busca das melhores Comidas de Estádio do Rio Grande do Sul. Para acompanhar os melhores lances desse time em campo, Keep Cooler e Soprano são nossos parceiros nesse rolê para montar a escalação do que a gente provou ao redor dos estádios.

CAFÉ PRETO E PASTEL

Café e pastel é gol certo Milene Magnus / Agência RBS

Clássica parada de quem está indo ao litoral, o Doces Maquiné está guardado na memória de muitos gaúchos, seja por seus pasteis ou suas torradas de queijo colonial e salame no pão de forma caseiro (bateu saudade aí também?). Que tal começar o dia com um café preto passadinho, um pastel de frango ou de carne na massa caseira e um pedaço de bolo embriagado (aquele molhadinho com leite condensado e coberto com coco)? Por aqui foi assim.

Auto Estrada, 974, em Osório

@docesmaquine

BUFFET LIVRE

De um tudo rola no buffet do Gandolfi Milene Magnus / Agência RBS

Para forrar o estômago antes de uma partida de futebol, não tem destino melhor do que um restaurante em que você pode escolher de tudo um pouco. No buffet livre do Restaurante Gandolfi tinha de peixe frito a coraçãozinho na chapa, com direito a paella de frutos do mar e sobremesas.

Av. Fernandes Bastos, 1.927, em Tramadaí

@restaurantegandolfi

PASTEL E AMENDOIM

Pastelzinho na beira do campo Milene Magnus / Agência RBS

No intervalo de uma partida à flor da pele, a fila para comprar pastel, amendoim, doces, salgadinhos e quitutes ia se formando. Como manda a tradição do Comida de Estádio, todo jogo tem que ter pastel. Além do clássico de carne, a banca também tinha pastel de queijo e salame. Diferente, né?

Estádio Municipal Eluzardo Caetano da Silva (Módulo Esportivo), em Tramandaí

PEIXE E CAMARÃO

Picadão para duas pessoas com peixes Milene Magnus / Agência RBS

Em frente à praia, o Restaurante O Bonitão serve petiscos, lanches, pratos de almoço e jantar, além dos já conhecidos Capetas (bebidas batidas com vodca ou cachaça e frutas). Na ocasião, Diogo e Léo provaram o Kit Especial com iscas de violinha, filé de peixe, tainha em posta, bolinho de peixe, batata e polenta frita, arroz, anéis de cebola e salada acompanhado de espetinhos de camarão com queijo e casquinha de siri coberta de queijo.

Av. Beira-Mar, 1.698, em Tramandaí

@restauranteobonitao

