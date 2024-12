Manioca, da chef Helena Rizzo, abre portas no JK Iguatemi em São Paulo

Aberto há pouco mais de um mês, o novo Manioca do JK Iguatemi, em São Paulo, fica no terceiro piso do shopping e tem cardápio desenvolvido pela chef Thaís Alves, sob a direção de Helena Rizzo.

Lá você vai encontrar alguns dos clássicos da casa, como peixe na folha de bananeira com purê de banana-da-terra, vinagrete de feijão-manteiguinha e farofa de castanha-do-pará (R$ 132), além de novidades, como repolho na brasa com molho de tamarindo, aïoli e amendoim (R$ 58), nosso churras JK com carne do dia, vinagrete, farofa de castanha e abóbora na brasa (R$ 125) e xixo da Helena, um espetinho de filé-mignon, bacon, cebola-roxa e pimentão vermelho servido com arroz de jasmim, mandioca e ovo frito (R$ 110) — esse prato é um PF exclusivo, servido apenas no horário de almoço de segunda-feira a sexta-feira.

Admito que fiquei com bastante vontade de provar o xixo da Helena, mas como estava em São Paulo a passeio e morrendo de vontade de comer frutos do mar e beber um bom vinho branco, decidi deixar esse prato para uma próxima vez.

Chegamos no restaurante por volta das 12h e já estava lotado. Decidimos esperar liberar uma mesa no balcão, mas tem uma salinha de espera super comfy com sofás e uma vista para a cidade de São Paulo. Porém, estava tão confortável no balcão que cancelamos a espera da mesa e resolvemos ficar por lá mesmo.

Outra vantagem de sentar no balcão é a possibilidade de acompanhar a produção dos drinks no bar — e já pegar algumas dicas também. O ambiente é bem moderno e aconchegante e é possível ver o preparo dos pratos na cozinha, que lembra uma estufa urbana com caixilhos de ferro recuperados de um galpão industrial.

Alessandra Rech / Especial

A primeira parada obrigatória do menu é o couvert com lascas de polvilho, coalhada seca e requeijão (R$ 30 por pessoa). Já de entradinha, pedimos o polvo na brasa com mandioca frita, chilli oil e aïoli de Tabasco (R$ 95). Eu juro que não tinha muita expectativa porque havia ido com um prato na cabeça para provar, que era as lulinhas crocantes com molho romesco e aïoli de limão-cravo, porém essa é uma entradinha apenas do Manioca Iguatemi.

Dica extra: cada unidade tem um menu próprio, alguns pratos se repetem, mas a maioria não. Então, se você, assim como eu, faz uma listinha do que quer provar, verifique o menu no site antes.

Alessandra Rech / Especial

Preciso dizer que o polvo com mandioca superou as expectativas: bem temperado, acompanhado de um molhinho com textura bem cremosa e levemente picante. Para harmonizar, escolhemos um vinho branco cepa tradicional da Bodega La Rural de Mendonza na Argentina (R$ 155).

Outra super dica: olhe sempre para os pratos da mesa ao lado ou para os pratos que estão saindo da cozinha para se inspirar no pedido. Dito isso, estava de olho no peixe do dia na brasa — que era o namorado — com pupunha assada e salsa latina feita com coentro, salsinha, limão, cebola-roxa, pimenta-de-cheiro, dedo-de-moça e gengibre (R$ 135). Porém, como dividiríamos os pratos e o meu namorado não come pele de peixe, optamos por deixar esse prato para uma próxima vez também.

Resolvi questionar o garçom o que seriam os frutos do mar do dia na brasa (R$ 120) e descobri que eram lagostins. Pedimos esse prato e o arroz de lula com tentáculos crocantes, aïoli de tucupi, ervilha-torta na brasa e páprica picante (R$ 108). Que escolha mais assertiva. SÉRIO! (Precisei me segurar aqui para não falar alguns palavrões na reação… risos!) Como havíamos pedido uma entradinha, os dois pratos, por mais que os lagostins eram do menu de entradas, foram suficientes para dividirmos e ficarmos satisfeitos.

Pensa que acabou? Que nada! O que já estava perfeito conseguiu ficar ainda melhor. Pedimos “o ovo” de sobremesa, não você não leu errado. O prato possui três texturas bem contrastantes de espuma de coco, sorvete de gemada e coquinhos crocante (R$ 45). Doce na medida e bem levinha. Surpreendente! Arrisco dizer que entrou para a minha lista de sobremesas favoritas da vida.

Alessandra Rech / Especial

Também pedimos o clássico da casa que é o segredo do bolo com bolo de chocolate e brigadeiro acompanhado de sorvete de baunilha (R$ 47). Não tem erro!

Alessandra Rech / Especial

Que baita experiência gastronômica! Com certeza voltarei mais vezes para gabaritar o menu que tem diversos pratos interessantes e que dão água na boca!

Maní Manioca