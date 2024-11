Nove restaurantes brasileiros estão entre os 50 melhores da América Latina

Pela segunda vez consecutiva o Rio de Janeiro foi ponto de encontro das personalidades mais influentes do panorama gastronômico do país e da América Latina. Na noite da última terça-feira (26), a cidade recebeu a edição 2024 do Latin America’s 50 Best Restaurants e viu o restaurante especializado em carnes em Buenos Aires, Don Julio, ser eleito o melhor restaurante da América Latina pela segunda vez. Dedicada à parrilla argentina, a casa chegou ao topo da lista em 2020 e no ano passado ocupou a terceira posição. Confira nossa experiência aqui.