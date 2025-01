Onde comer em Porto Alegre? Dica de lugar com vista linda e lanches práticos 

Há momentos em que precisamos explorar os sentidos e inspirar e expirar com intenção para fugir do automático. Cá entre nós, esse combo faz parte da minha rotina diária. É como pratico a presença. Por isso, encontrar ambientes que despertam sensações sem esforço é um prazer.

Foi o que senti ao sentar nas cadeiras do De Rua, enquanto apreciava o lifestyle das pessoas, que variava entre agito, calmaria e celebração, e observava o vento dominar as árvores e balançar as águas do Guaíba — aliás, que vista linda!