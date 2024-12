Todo fim de ano o Destemperados renova a sua lista de novidades gastronômicas em Porto Alegre. Nesta semana, visitamos alguns lugares novos e nos apaixonamos por vários deles. Então, atualizamos a nossa lista para que você possa visitar, conhecer e, quem sabe, se apaixonar também.

Tem restaurante italiano, doceria, lancheria, wine bar e muito mais. Confira a lista completa.

Brado

Você com certeza já ouviu um sabiá- laranjeira. É aquele passarinho que canta o dia todo por aí. Ele é símbolo do Brado, o novo restaurante do chef Vinícius Gomes Cézar. O lugar, intimista e potente, traz um cardápio sem ordem determinada: dá para começar pela sobremesa e acabar nas azeitonas. Destaque para o patê de frango com compota de bergamota (R$ 39) e o camarão patagônico com purê de funcho (R$ 87).

De terça a sábado, das 19h às 22h30min

Rua Bento Figueiredo, 78, no Bom Fim

@bradopoa

Press do Cais

Repaginado, o restaurante com vista para o pôr do sol mais bonito do mundo segue com espaço interno lindo, mas ampliou a capacidade externa. É o lugar perfeito para provar drinques refrescantes, que são a cara do verão, e degustar o sanduíche de rosbife de filé com queijo, pepino e mostarda dijon (R$ 49) e as bruschettas (R$ 38). A vibe do Press do Cais continua a mesma, com ainda mais motivos para voltar e apreciar a vista do Guaíba.

De terça a domingo, das 12h à meia- noite

No Cais Embarcadero (Av. Mauá, 1.050, no Centro Histórico)

@pressdocais

La Ragazza

A proposta do chef Leonardo Albuquerque é trazer a cozinha toscana de um jeito descomplicado. Uma das novidades é a Schiacciata, um sanduíche rústico típico italiano. O La Ragazza Crudo (R$ 46) leva stracciatella, rúcula, tomate seco, creme de pistache e prosciutto. Não deixe de provar também o Tartara di Fileto (R$ 59) e o tiramissú para duas pessoas (R$ 43).

De terça a sábado, das 11h30min às 23h. Domingo, das 11h30min às 16h

Rua Dinarte Ribeiro, 116, no bairro Moinhos de Vento

@laragazzacucina

Sommelier Vinhos

A loja está de portas abertas no Baixo Barra, do BarraShoppingSul. Além dos 800 rótulos, muitos deles brasileiros, a casa conta com um cardápio de pratos leves, como a burrata com pesto de tomate (R$ 59) e o carpaccio (R$ 39). A pizzeta Marguerita (R$ 39) vai muito bem com o Cuore Brut, espumante refrescante da própria Sommelier Vinhos com a Vinícola Família Bebber, de Flores da Cunha.

No Baixo Barra (Av. Diário de Notícias, 300, no bairro Cristal)

Wine Bar: de quarta a sábado, das 18h às 22h

@sommeliervinhos

Casa Charlie

A doceria tem um novo endereço: o Moinhos de Vento. Um dos casarões históricos do bairro agora abriga não só os clássicos brownies, mas também café da manhã, com sanduíches, toasts, waffles, ovos mexidos, tortas, cafés e muito mais.

De terça a domingo, das 8h às 20h

Rua Barão de Santo Ângelo, 212, no bairro Moinhos de Vento

@charliecandies

De Rua

Pizza, smash burgers, hot dog, pastel, sanduíches, baos, batata frita, pão de queijo e muito mais. É o que o De Rua entrega na beira do Guaíba. Para acompanhar os rangos, tem drinques, chope e cervejas, além dos sucos naturais.

De terça a quinta, das 16h às 20h. De sexta a domingo e feriados, das 8h às 20h

Rua Oswaldo de Lia Pires, no bairro Cristal

@laricasderua

Mizu

Combinado do Mizu Milene Magnus / Agência RBS

O restaurante trabalha com a alta gastronomia asiática. A dica é provar de tudo: do tiradito de polvo (R$ 80) ao niguiri Ebi Jagaimo (R$ 38), sem deixar de lado os combinados. No happy hour tem cerveja em dobro.

De segunda a sábado, das 17h30min às 23h30min

Rua Anita Garibaldi, 1.865, no bairro Boa Vista

@mizurestaurante