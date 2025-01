Se tem algo que nunca sai de moda no universo do churrasco é o respeito pela boa carne. Aliás, ultimamente, o papo sobre qualidade dos ingredientes está ficando ainda mais sério – e com razão. Afinal, não importa quão avançada seja a sua parrilla ou quão bem ajustada esteja a altura do braseiro: sem ingredientes de qualidade o assado não vai brilhar como merece.

A seguir, confira dicas para fazer o churrasco perfeito!

Amanda Xavier / Agencia RBS

Conhecimento

Como eu sempre digo: um bom assador não salva uma carne ruim, mas um mal assador estraga uma carne boa. Como o investimento é cada vez mais considerável, é importante estudar para não desperdiçar. Quanto mais você entender sobre o processo, melhor será o resultado. Conhecimento ajuda a escolher os melhores ingredientes, entender os cortes, dominar as técnicas de cozimento e até corrigir os erros antes que comprometam o seu bolso e a sua experiência.

Do campo à mesa

Cada vez mais, as pessoas estão buscando saber de onde vem a carne que consomem. Isso significa conhecer tanto a origem geográfica como de que forma os animais foram criados. Aquela conversa de “boi criado solto, comendo pasto de verdade” já não é mais exclusividade dos churrasqueiros “gourmet”, virou um critério básico para quem deseja os merecidos aplausos.

Muitos produtores estão investindo pesado em raças premium e em animais cruzados, em que a genética garante carnes incríveis. Além disso, o conceito de “carne com terroir”–a influência da região na textura e no sabor – está ficando mais popular.

Outra mudança interessante é a valorização de cortes simples e tradicionais, porém feitos com carne de extrema qualidade. Não é mais sobre impressionar com opções caras e exóticas, é sobre pegar uma maminha bem marmorizada ou um vazio maturado no ponto e transformar em arte no fogo vivo. Isso porque, como já dizia meu amigo Marcelo Bolinha: não existe carne de primeira e de segunda, mas, sim, animal de primeira e animal de segunda.

Inclusive, o marmoreio virou quase uma obsessão para quem entende de carne. Aquela gordura entremeada, que derrete durante o preparo e deixa a carne suculenta e cheia de sabor, hoje, é uma das principais características analisadas na hora da compra, juntamente com a maciez e a suculência.

Sustentabilidade

Evitar desperdícios, aproveitar a carne ao máximo, garantir lenha e carvão de fontes responsáveis, que não causam impacto ambiental, e reaproveitar resíduos e sobras de alimentos. Esses são apenas alguns exemplos da tendência, cada vez mais presente e necessária no churrasco. O nosso planeta agradece, e o futuro também.

Sal, e só? Quase isso!

Quando a carne é de qualidade, tempero vira um detalhe. Sal grosso ou entrefino ainda são os preferidos no churrasco, mas tem muita gente experimentando variações e especiarias. Não tenho nada contra, porém, a ideia não é mascarar o sabor da carne e, sim, destacá-lo.

Mais vegetais no churrasco

Não dá pra falar de qualidade de ingredientes sem lembrar que o churrasco, atualmente, vai além da carne. Legumes frescos, comprados nas feiras de rua e direto do produtor, estão ganhando destaque na brasa. Pense em batata-doce, pimentões coloridos e até frutas, como abacaxi ou figos, sendo caramelizados no fogo. É um mundo de sabores.

A conexão como paladar

No fim das contas, investir em ingredientes de qualidade é muito sobre oferecer uma experiência que provoque todos os sentidos. É o tipo de coisa que vai fazer as pessoas lembrarem do seu churrasco como AQUELE churrasco – aquele em que a carne derretia na boca e o aroma era inconfundível.

É tudo o que todos nós desejamos. Para concluir, a dica é bem simples: escolha o melhor que você puder, valorize cada pedaço e deixe o fogo fazer a mágica. Porque, no churrasco, qualidade não é luxo– é paixão! Que seja um ano de muita qualidade e paixão para todos nós. Ótimos churrascos em 2025!

