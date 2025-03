Feriados são datas apreciadas por todos, mas este tem um apelo ainda maior, afinal, o ano só começa depois dele: o Carnaval. É uma mistura de final de verão, com início do ano e uma despedida regada a uma boa programação, seja de fim de semana na Serra ou na praia com os amigos. E aquela clássica organização de pular Carnaval, independente da que for brindar o momento, é sempre boa!

Neste ano, finalizei a safra da uva antes e vou aproveitar para visitar algumas vinícolas de colegas na Serra Gaúcha. A folia vai ser nos vinhedos, entre taças e sabores da estação.

Aliás, para quem também vai aproveitar a região do Vale dos Vinhedos, a dica é experimentar as uvas ainda no pé, e, se possível, o mosto em fermentação. É uma experiência à parte e ajuda muito na compreensão do processo de elaboração do vinho. Eu adoro!

Antonella Nery / Especial

A seguir, confira dicas de vinhos para curtir o Carnaval — seja no Litoral, na Serra ou em casa.

Dicas de vinhos para beber na praia

Se a ideia é aproveitar a beira da praia, os vinhos branco e rosé no cooler, com bastante gelo, são sempre boas pedidas. Têm bom custo-benefício para acompanhar o dia todo na beira mar e, se esquentarem no copo, é só colocar umas pedrinhas de gelo para ficar tudo bem!

Moscato, gewurztraminer e sauvignon blanc, pois são alegres, frutados e frescos, ou seja, ideais para a estação.

Dicas de vinhos para beber na Serra

Para quem é do tipo de folião que gosta de curtir sombra, água fresca e apenas os sons da natureza, indico os vinhos que abrem os aromas ao longo do período que ficam na taça. São bons para a reflexão, para aflorar os sentimentos e para harmonizar com o local.

Aposte em vinhos de mínima intervenção, biodinâmicos e, se possível, do terroir do local.

Dica de vinhos para beber em casa

E se a opção for ficar descansando em casa, evitar estradas e aproveitar a calmaria da cidade vazia, bebidas não tão óbvias são a cara desse momento. Vinhos elaborados com cortes de uvas brancas e tintas, rótulos de variedades diferentes são a minha dica.