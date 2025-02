Como tudo na vida, os drinks também são cíclicos. E volta e meia alguns clássicos retornam ao seu protagonismo. Às vezes, por causa de um filme, outras, de alguma forte tendência. Desta vez, chegou o momento da margarita , coquetel com tequila, que voltou a aparecer nas cartas de bares da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil.

— Estamos vendo versões frozen com frutas tropicais, toque trufado, mezcal (bebida alcoólica destilada produzida a partir do sumo fermentado do agave), variados tipos de pimenta e substituição do sal na borda por outros ingredientes, como páprica, cúrcuma e especiarias — comenta, Cláudia.