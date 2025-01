Seja para os encontros de última hora ou para quem é do tipo que deixa para organizar tudo na véspera, os espumantes ices são uma boa carta na manga. Também são ótimos para serem degustados na beira da praia e ao redor da piscina.

Nos dias de muito calor, nem sempre o cooler é capaz de manter a bebida resfriada. Por isso, é mais fácil e prático colocar o gelo direto na taça. Não à toa, os ices foram desenvolvidos para facilitar a vida. Tanto para beber espumante com gelo de uma maneira descontraída como para elaborar drinks.

Práticos, não precisam estar na temperatura de serviço, afinal, é o gelo que vai proporcionar a melhor experiência. De aromas intensos e agradáveis, pertencem à categoria demi-sec e têm uma concentração de açúcar um pouco mais elevada, mas uma doçura delicada, aveludada no paladar, equilibrando com a acidez e os sabores frutados e florais. As pedrinhas de gelo vão gelando a bebida e, ao mesmo tempo, diluindo o líquido. Então, o açúcar não fica tão saturado em boca.