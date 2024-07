Quem não gosta de pizza certamente bom sujeito não é! A combinação de farinha de trigo, molho de tomate e queijo muçarela aquece corações e transcende gerações. Diversidade é uma palavra que define a iguaria. Podemos comer com as mãos, em pé no balcão, em um jantar à luz de velas, com talheres e até mesmo sentados no chão de casa, pegando direto da caixa do delivery.