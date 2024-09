No mês Farroupilha, combine churrasco com vinhos e espumantes

Nestes dias em que nos tornamos um pouco mais gaúchos, nossas tradições também ganham mais relevância. Parte delas encontra, à mesa, seu lugar preferido de exaltação — afinal, poucos elementos da nossa cultura são tão identitários quanto o típico churrasco. Revisitar esse prato agora, perto do 20 de setembro, ou no almoço de um ordinário domingo, pode ser a oportunidade ideal para incluir vinhos e espumantes na harmonização desse menu tão simbólico no Rio Grande do Sul.