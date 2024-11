Cada vez mais acessível e presente no dia a dia do brasileiro, o espumante já rompeu o estigma de bebida de festa — embora ainda seja a principal eleita para o brinde em confraternizações como formaturas e casamentos. Os números na Cooperativa Vinícola Garibaldi mostram como estão em alta no mercado. No ano passado, a empresa bateu seu recorde de vendas ao comercializar 6,5 milhões de garrafas de espumante, um volume 5% superior ao de 2022.