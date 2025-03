O universo dos drinks é vasto e, entre clássicos, adaptações e criações, sempre é tempo de adicionar um ingrediente extra para deixar essa bebida atemporal ainda mais fascinante. E refrescante. Afinal, com as temperaturas elevadas da estação, um drink vai muito bem para amenizar todo esse calorão – e também para curtir um sambinha às vésperas do Carnaval.

Idealizze

Em parceria com a Fusion Drinks, a Cooperativa Vinícola Garibaldi sugere três bebidinhas que trazem as borbulhas do espumante e a suavidade do Merlot Rosé para dentro do copo – o passo a passo de cada um deles você confere logo abaixo.

O mixologista Henrique Zaro propõe a receita de um clássico, o Hugo Spritz, e de duas releituras, uma a partir do Fresh Bramble, que ganhou o nome de Royal Bramble, e outra tendo como base estrutural a caipirinha, nominado de Tropicaliente. Em comum, eles trazem como característica o equilíbrio.

— Eles foram elaborados para terem um equilíbrio, tanto alcoólico quanto de paladar, para serem bem fácies de beber — conta Zaro.

Para o Hugo Spritz, um drink em alta e mais leve do que o tradicional Aperol Spritz, o especialista seguiu a receita original, utilizando licor de flor de sabugueiro e o espumante Prosecco, no caso o Garibaldi Prosecco.

— O Prosecco equilibra com o licor, que é suave e mais doce, encaixando super bem, porque deixa um amargor e um doce no paladar — comenta.

O complemento com água com gás ou com água tônica fica a critério do gosto de cada um.

— É um drink bem verão — afirma.

Releitura do Fresh Bramble, o drink batizado de Royal Bramble pelo especialista substituiu a tônica da receita originária pelo espumante Garibaldi Pinot Noir. Assim, diminuiu a quantidade de gin para equilibrar o teor alcoólico da bebida, que também é feita com limão, açúcar e licor de amora.

— Por ser um Brut, o espumante caiu super bem no drink, que no começo apresenta um amargor e, no final, traz um doce — explica.

Isso ocorre pela presença do licor, bebida que também traz um efeito estético para o drink. Como o licor é mais denso, ele vai para o fundo. Então, ele dá um toque diferente de beleza. Outra qualidade desse são suas diferentes nuances proporcionadas ao paladar.

— Ele tem várias camadas de sabor. Então, vai ser cítrico, vai ter um amargor e vai ser doce também — destaca Zaro.

Por fim, o drink Tropicaliente se inspira na Caipirinha, porém sem limão e cachaça, para destacar uma mistura de vinho com fruta tropical. Para prepará-lo, o mixologista macera abacaxi e folhas de hortelã para depois integrar o Vinho Granja União Merlot Rosé e outros ingredientes.

— É um drink frutado e refrescante. Como o vinho é um complemento, casou muito bem com o abacaxi e a hortelã. É um drink muito fácil de beber — finaliza.

Hugo Spritz

Idealizze

Ingredientes:

Bastante gelo

Meio copo de espumante Garibaldi Prosseco

50ml licor de flor de sabugueiro

Completar com água com gás ou tônica

Decoração a gosto (laranja desidratada e anis-estrelado vão superbem)

Modo de preparo:

Adicione gelo em um copo ou taça grande. Em seguida, acrescente os ingredientes seguindo a ordem. Finalize com a decoração e sirva.

Espumante Garibaldi Prosecco

De coloração amarelo palha e reflexos esverdeados, é elaborado com a uva homônima pelo processo Charmat. No olfato, percebe-se aromas com notas de pera e marmelo, além de um toque de limão, enquanto no paladar a bebida se apresenta delicada e cremosa, com uma acidez equilibrada e refrescante.

Royal Bramble

Idealizze

Ingredientes:

Bastante gelo

25ml de limão

30ml de gin

25ml xarope simples de açúcar

Espumante Garibaldi Pinot Noir

20ml de licor de amora

Decoração a gosto (limão desidratado e ramos de alecrim combinam muito)

Modo de preparo:

Em um copo com bastante gelo, adicione os ingredientes seguindo a ordem, até o xarope de açúcar. Acrescente o espumante vagarosamente até quase completar o copo. Mexa levemente de baixo para cima para não perder a carbonatação. Complete o drink com o licor de amora. Finalize com a decoração e sirva.

Espumante Garibaldi Pinot Noir

Elaborado através do método Charmat, tem em sua composição 100% de uvas da variedade que o identifica. Também carrega, no olfato, aroma de frutas vermelhas como morango e amora, combinado a um toque cítrico. No paladar, sua acidez refrescante dá equilíbrio, trazendo estrutura e cremosidade.

Tropicaliente

Idealizze

Ingredientes:

5 folhas de hortelã

Meia rodela de abacaxi em cubos

20ml de xarope simples de açúcar

60ml de vinho Granja União Merlot Rosé

Abacaxi e hortelã para decorar

Modo de preparo:

Numa coqueteleira, coloque as folhas de hortelã e o abacaxi e macere para extrair o suco da fruta. Caso não tenha coqueteleira, o drink pode ser feito numa vasilha de vidro resistente, seguindo a mesma ordem. Após, adicione o gelo, o xarope e o vinho. Bata até gelar bem a coqueteleira. Passe para um copo, finalize com a decoração e sirva.

Vinho Granja União Merlot Rosé