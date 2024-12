O Mamma Vanzetto é a casa mais nova do grupo de restaurantes da chef Renata Vanzetto, que ocupa o lugar do extinto Mico, na Bela Cintra, em São Paulo. O cardápio é inspirado nos pratos que a chef cozinha em casa e nos Rê-comendos. O Mamma Vanzetto fica no andar de cima do Mi.Ado, outro restaurante da chef Renata, e você precisa passar por dentro dele e subir uma escada para acessá-lo.

Com cozinha aberta, espaço bem amplo e varanda, o lugar é descontraído e cheio de referências à Itália — tem vários quadros e frases de ícones italianos e que remetem à culinária italiana, como a citação de Sophia Loren na parede das escadas: “O segredo é amar a vida e o espaguete.” Os tons predominantes são azul escuro e inox, que resultam em um ambiente bem moderninho e instagramável.

Chegamos bem cedo para não perder a reserva às 12h e aconselho você a fazer o mesmo. O lugar está sempre lotadíssimo! Para começar, pedimos o carpaccio de carne com alcachofrinhas crocantes, queijo grana padano, mostarda dijon, azeite, flor de sal e torradinhas (R$ 62). Simplesmente incrível! Para harmonizar, pedimos um vinho tinto La Vieille Ferme Rouge da França (R$ 187).

Fui decidida a provar dois pratos do menu principal: o arroz da Renata com arroz de tomate com camarão e linguiça curada finalizado com alcachofra dourada (R$ 125) e o espaguete de frutos do mar com lulas, polvo, vôngole e camarão pistola com molho de camarão e vinho branco (R$ 120). A mistura de sabores do arroz é surreal e o molho com os frutos do mar do espaguete é um dos melhores que já comi na vida. Sem exageros! Tanto que já combinei com o meu namorado de voltarmos para repetir a dose — e da próxima vez vou pedir o espaguete, porque nesta só dei algumas garfadas.

De sobremesa, provamos o merengue tostado com sorbet de framboesa e limão (R$ 48). Não é o meu tipo favorito de sobremesa, gosto de coisas mais doces com base de caramelo, mas estava delicioso. O merengue é bem doce e tem aquela textura “puxa-puxa”, o que contrasta bastante com o cítrico do limão e da framboesa. Doce na medida!

Está pensando que acabou? Segura que tem mais! Não satisfeita, voltei à noite para provar as famosas pizzas napolitanas. Pedimos a mini pizza de aperitivo de steak tartar com gema caipira feita com carne cruda, queijo grana padano, pimenta preta, alcaparras fritas e gema (R$ 65 – 4 pedaços). Já perdi a conta de quantas vezes usei a palavra surreal aqui, mas é a única expressão possível. SÉRIO! A gema vem em cima da pizza e o garçom mistura tudo na hora. Como é carne crua, a pizza tem o recheio mais frio, então, vá preparado para uma experiência bem inusitada no quesito pizza.

Também pedimos a pizza individuale carciofi e limone com molho de tomate, parmesão, queijo, alcachofras marinadas com pimenta calabresa, raspas de siciliano, alho confitado e talo de salsinha (R$ 69). Admito que, aqui, esperava um pouco mais, baseada no meu histórico de pizzas com alcachofras. O sabor é mais acentuado para o limão siciliano e a pizza é bem apimentada. Nem sempre a gente acerta, não é mesmo?

E de sobremesa provamos o brigadeiro de pistache na colher (R$ 22). Bem quentinho e com pedacinhos de pistache crocante por cima. Ponto para eles de novo!

Que baita experiência gastronômica! Admito que a expectativa era grande, porque estava louca para conhecer o restaurante desde o final de junho, quando descobri que abriu. Detalhe: soube uma semana depois da minha ida para São Paulo e fiquei inconformada de não ter descoberto um pouquinho antes para incluir no roteiro da viagem (risos). Como já disse aqui, voltarei em breve para repetir a dose do espaguete de frutos do mar e provar mais opções do menu.

