No Brasil, contudo, a união entre casais é fomentada comercialmente em 12 de junho. Mas, para entrar no clima, reunimos cinco restaurantes em Porto Alegre para os apaixonados aproveitarem a gastronomia da Capital. Vem conferir!

Le Bateau Ivre

Se a ideia é experimentar um dos clássicos mais premiados da cidade, então, o Le Bateau Ivre é a escolha ideal. Pioneiro em gastronomia francesa no Sul, o restaurante integra a lista dos 50 melhores do país, de 2015, do Guia Quatro Rodas. Ao lado do prêmio, outros tantos títulos preenchem a parede. Não precisa de mais para convencer, né?