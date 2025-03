Série C 2025: como foram os adversários do Caxias nos estaduais e na Copa do Brasil

Na primeira fase, o Caxias terá nove jogos no Estádio Centenário e 10 como visitante. Jefferson Botega / Agencia RBS

A Série C 2025 vem aí. O Caxias entra com o objetivo do sonhado acesso e terá pela frente 19 adversários com o mesmo foco. A competição irá iniciar no final de semana do dia 12 e 13 de abril. Por isso, o torcedor grená já pode ficar de olho nos rivais da competição e no desempenho deles nos estaduais e na Copa do Brasil.

Os 20 clubes da Série C se enfrentam em turno único na primeira fase. Os oito melhores se classificam e são divididos em dois grupos de quatro. Os quatro piores colocados da primeira fase estarão rebaixados.

Os dois melhores classificados de cada grupo na segunda etapa estão garantidos na Série B do próximo ano. Já os vencedores de cada uma das chaves farão a decisão da Série C.

A Série C terá os seguintes times remanescentes do ano passado: Caxias, Náutico, CSA, Figueirense, Tombense, Confiança, ABC, Floresta, São Bernardo, Londrina, Ypiranga e Botafogo-PB.

Além deles, os quatro times que subiram — Anápolis, Retrô, Itabaiana e Maringá —, além dos rebaixados da Série B, que foram Brusque, Guarani, Ponte Preta e Ituano.

Veja o desempenho dos adversários do Caxias:

ABC

ABC é finalista do campeonato estadual. Rennê Carvalho / ABC / Divulgalção

Finalista do campeonato potiguar. O time de Natal fez a melhor campanha da primeira fase com 80% de aproveitamento em sete partidas. Na semifinal, passou pelo Laguna. Na decisão, encara o rival América-RN. O ABC foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil pelo Olaria.

Anápolis-GO

O time do interior de Goiás está na decisão do campeonato estadual para enfrentar o Vila Nova. Na primeira fase, fez a melhor campanha com 23 pontos em 11 jogos. Nas quartas de final, eliminou o Abecat. Já na semi, empatou o primeiro jogo em 2 a 2 com o Atlético-GO, fora de casa e venceu em casa por 3 a 2. As finais serão nos dois próximos finais de semana.

Botafogo-PB

O alvinegro está na final do campeonato paraibano para enfrentar o Souza, em duas partidas. Na primeira fase, o Botafogo-PB fez a segunda melhor campanha com 19 pontos e um aproveitamento de 70%. Na semifinal, eliminou o rival Treze-PB, com uma vitória e um empate. Na Copa do Brasil, avançou à terceira fase.

Brusque

O Brusque foi eliminado pela Chapecoense nas quartas de final do Campeonato Catarinense. Na primeira fase, fez a quarta melhor campanha com 11 jogos e 16 pontos — 48% de aproveitamento. Após um empate sem gols, a Chapecoense venceu o Brusque, nos pênaltis, no Augusto Bauer, por 5 a 4. Em compensação, o time de Santa Catarinense já passou por duas fases da Copa do Brasil.

Confiança-SE

Waguinho Dias é o técnico do Confiança-SE. Luiz Neto / ADC / Divulgação

O Confiança está na final do Sergipano. O time passou como líder da primeira fase, com 20 pontos e apenas uma derrota em nove jogos. Um aproveitamento de 74%. Na semifinal, eliminou o Falcon com duas vitórias e agora encara o Itabaiana nos dois próximos finais de semana. Na Copa do Brasil, foi eliminado nos pênaltis para o Ceará, na segunda fase. Além disso, o Confiança está na disputa da Copa do Nordeste. Faltando duas rodadas para o fim da primeira fase, está fora da zona de classificação do Grupo B.

CSA

O CSA foi eliminado na semifinal do Alagoano. No primeiro jogo, perdeu para o ASA por 1 a 0. Depois, venceu pelo mesmo resultado. Nos pênaltis, foi derrotado por 3 a 2. Na Copa do Brasil, está classificado para a terceira fase. Na Copa do Nordeste, está na liderança do Grupo B com 10 pontos (três vitórias, um empate e derrota).

Floresta-CE

O Floresta será o primeiro adversário do Caxias na Série C. O time cearense foi para o quadrangular do rebaixamento no estadual e conseguiu escapar. Na primeira fase do Cearense, teve duas derrotas, dois empates e somente uma vitória, ficou de fora das quartas de final e se viu na briga contra o rebaixamento. Leston Júnior foi contratado, após demissão de Marcelo Chamusca. Essa é terceira passagem do profissional no clube.

Figueirense

O Figueira ficou pelo caminho no Catarinense. Após empate em 1 a 1 com o Avaí nas quartas de final, perdeu nos pênaltis por 4 a 2. Na primeira fase, o time já tinha feito uma campanha modesta com um 6º lugar, com quatro vitórias, três empates e quatro derrotas.

Guarani

Guarani ficou no terceiro lugar do Grupo B do Paulistão. Raphael Silvestre / Guarani FC / Divulgação

A equipe de Campinas foi eliminada na primeira fase do Paulistão. Em 12 jogos, teve três vitórias, quatro empates e cinco derrotas. O time teve 36% de aproveitamento. O Guarani não atingiu a vaga na fase eliminatória e ficou no terceiro lugar do Grupo B, atrás de Santos e Bragantino. Mesmo assim, ficou distante da briga contra o rebaixamento.

Itabaiana-SE

O time de Sergipe é finalista do estadual para enfrentar o Confiança em dois jogos. Na primeira fase, fez a segunda melhor campanha com 19 pontos, nove jogos, cinco vitórias, quatro empates e nenhuma derrota. Na segunda fase, eliminou o Sergipe com vitória em jogo único. Na semifinal, passou pelo América de Propriá, com um empate e uma vitória.

Ituano

O Ituano está na disputa do Paulistão A-2. O time de Itu está nas quartas de final. Nesta quinta-feira (19), enfrenta a Ferroviária, no jogo de volta, em casa. Na ida, derrota por 2 a 0. Na primeira fase, o Ituano foi o terceiro colocado com 25 pontos. Seis vitórias, sete empates e duas derrotas.

Londrina

O Tubarão, como é conhecido, chegou à semifinal do Paranaense. Depois de vencer o Operário-PR por 1 a 0, fora de casa, recebe o confronto em seus domínios. O jogo será nesta quarta-feira (18). Nas quartas de final, eliminou o Cianorte com duas vitórias. Já na fase classificatória, ficou em 4º lugar com 20 pontos: seis vitórias, dois empates e três derrotas.

Maringá-PR

O time paranaense também está na semifinal do Estadual. No primeiro jogo com o Athletico-PR, 1 a 1 em casa. A volta será nesta quinta-feira (19). Antes, nas quartas de final, o Maringá eliminou o Coritiba, com uma vitória e um empate. Na Copa do Brasil, eliminou o Juventude e o União-TO. Com isso, estará na terceira fase.

Náutico

Caxias irá enfrentar o Náutico no estádio dos Aflitos. Gabriel França / CNC / Divulgação

O Náutico fez uma campanha ruim no Pernambucano. Depois de um terceiro lugar na fase classificatória, com cinco vitórias, dois empates e duas derrotas, foi eliminado no primeiro mata pelo Retrô. Empate em 0 a 0 no tempo normal e 5 a 3 nas penalidades. Em contrapartida, na Copa do Brasil, passou pelo Santa Cruz de Natal e pelo Vitória. Na Copa do Nordeste, ainda tem chances de avançar para a segunda fase.

Ponte Preta

A Ponte fez boa campanha na primeira fase do Paulistão, mas acabou eliminada. Em 12 jogos, foram seis vitórias, quatro empates e duas derrotas. Um aproveitamento de 61%. A equipe de Campinas teve a quarta melhor campanha da primeira fase do Paulistão, mas não conseguiu a classificação ao mata-mata após ficar com o terceiro lugar no Grupo D. A campanha da Macaca definiu a maior pontuação a não classificar para as quartas de final desde 2017, quando o atual formato começou. Na Copa do Brasil, a Ponte caiu na primeira fase para o Concórdia: 2 a 1.

São Bernardo

O São Bernardo chegou até as quartas de final do Paulistão. Na primeira fase, foi uma das melhoras campanhas com 23 pontos, líder do Grupo D. Entretanto, nas quartas de final, pegou o Palmeiras e foi eliminado com uma derrota por 3 a 0, em jogo único, em casa.

Retrô-PE

O Retrô é finalista do Pernambucano e enfrenta o Sport. Essa será a segunda final entre as duas equipes. Em 2023, o Sport venceu os dois jogos. O Retrô chegou na decisão eliminando o Náutico e o Maguary. Na Copa do Brasil, está na terceira fase, já que passou pelo Jequié-BA e pelo Atlético-GO.

Tombense

O time de Tombos foi semifinalista do Mineiro, sendo eliminado pelo Atlético. Na primeira fase, fez a melhor campanha, com 16 pontos. Cinco vitórias, um empate e duas derrotas.

O Tombense conquistou o quinto título do Interior no Mineiro, o segundo seguido. Na Copa do Brasil, passou pelo CSE, mas foi eliminado na segunda fase pelo Operário-PR.

