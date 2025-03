Para quem vai a herança de Gene Heckman?

Hackman atuou em mais de 100 produções cinematográficas. LUCY NICHOLSON / AFP

O destino da fortuna de Gene Hackman ainda é incerto. Estimada em US$ 80 milhões (mais de R$ 450 milhões), a herança havia sido deixada, em testamento, para a esposa do ator, Betsy Arakawa. Ele não teria incluído nenhum dos três filhos no espólio.

O casal foi encontrado morto dentro de casa, em Santa Fé, no Novo México, em 26 de fevereiro. Relatórios da perícia, porém, afirmam que eles já estavam mortos há dias, possivelmente até duas semanas.

Segundo o g1, ainda seria possível para os filhos herdarem a fortuna do pai. Especialistas jurídicos explicam que, como as autoridades concluíram que Betsy, 65 anos, morreu sete dias antes de Gene, 95, a situação poderia cair sob as leis sucessórias dos Estados Unidos.

Nesse caso, os três filhos de Hackman — Christopher, 65 anos, Elizabeth, 62, e Leslie, 58 — com a ex-esposa, Faye Maltese, poderiam herdar a fortuna, mesmo não estando no testamento do falecido.

O que dizem os testamentos

Gene nomeou a esposa como única beneficiária dos seus bens ainda em 1995, quatro anos após o casamento. A última atualização do testamento foi em 2005. Já Betsy decidiu deixar a maioria de seus bens para o marido, caso morresse antes dele.

Uma disposição do documento da esposa prevê que, se ambos falecessem com até 90 dias de diferença, as mortes seriam consideradas "simultâneas" e todos os bens deveriam ser revertidos para instituições de caridade.

O TMZ apontou que a parte de Betsy pode ir para a caridade. A de Hackman, no entanto, pode acabar indo para os filhos do ator, que são seus parentes diretos vivos, ainda que não estejam contemplados no testamento.

Para isso, os filhos teriam que provar que o documento do pai estaria inválido, por Betsy ter morrido antes dele. Nenhum dos três se manifestou até o momento.

Relembre o caso

Conforme investigação, Arakawa faleceu uma semana antes do marido, em 11 de fevereiro, devido a uma infecção por hantavírus. Gene morreu no dia 18 por problemas cardíacos agravados pelo estágio avançado de Alzheimer.

Ambos foram encontrados em 26 de fevereiro pelas autoridades locais. Uma das três cachorras do casal também estava presa dentro de casa, e morreu de desidratação e fome.