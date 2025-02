No final de 2024, mais uma vez o Rio de Janeiro se reafirmou como a capital da gastronomia da América Latina. Afinal, o Estado abriga os maiores nomes apontados na premiação Latin America's 50 Best Restaurants 2024. Entre os presentes, está um jovem cozinheiro argentino, que vem se destacando rapidamente na cena gastronômica e recebendo sucessivos reconhecimentos. Inclusive, venceu o 33º lugar na categoria Highest New Entry Award, do famoso ranking.

Em entrevista, o chef Tomás Treschanski, dono do Trescha, revela detalhes sobre a identidade do restaurante, que, aberto há apenas um ano e meio, já é considerado um dos destinos mais exclusivos de Buenos Aires. Confira a seguir!

Produto argentino como base culinária

Com apenas 10 lugares, o menu degustação de 14 etapas, conhecido também pelas sofisticadas e criativas combinações de ingredientes, é considerado um dos mais caros da cidade. “O Trescha, para mim, é uma viagem por todas as experiências que eu tive e que continuo tendo. A minha ideia é que as pessoas embarquem neste passeio comigo e que, quando estiverem lá para comer, apreciem os sabores que desejo destacar, usando técnicas e influências de todo o mundo. Mas sempre tendo o produto argentino como base do que fazemos”, explica Treschanski. O chef já teve passagens pelos restaurantes Frantzén, de Estocolmo, e Barrafina, de Madri.

A gastronomia argentina ficou famosa por conta da excelência dos assados nas parrillas. Mas o chef segue um outro caminho. Para ele, há muito mais para mostrar sobre a cozinha do seu País de origem. Ou, como costuma dizer, "há mais coisas que o boi".

Mas tanto não nega esta raiz, que gosta de fazer uns assados em casa, com os amigos, quando possui tempo livre. Neste momento, se encontra no que classifica de processo “que nunca termina”, ou seja, encontrar uma identidade própria, algo que define cada um.

Segredos de cozinha

Em uma cozinha contemporânea, que mistura técnicas nórdicas à francesas, é impossível não se render ao talento do chef. Ele faz questão de usar diversos temperos e especiarias como uma espécie de passaporte para uma viagem.

“Cada vez nos sentimos mais identificados com o que fazemos e gostamos, mas é um processo que segue em construção eterna. Eu gosto muito das especiarias, das pimentas. Acho que essa é uma maneira fácil de viajar o mundo. Você pode se sentir em outro País, comendo um prato de comida. Sempre que viajo compro tudo o que posso e trago para o restaurante”, compartilha. Aliás, existe um ingrediente brasileiro que o chef adora: o azeite de Dendê.

Detalhes que fazem a diferença

O Trescha busca surpreender o cliente nos pequenos detalhes. Algo que se some a uma gastronomia de primeira, que encanta pelos sabores. Começa no ato da reserva, passando por todo o processo de hospitalidade. Para o chef, toda a construção é pensada para alcançar uma experiência única e exclusiva.

“A comida tem uma forte conexão com o ambiente. Então, procuro pensar o que quero transmitir para quem vai ao meu restaurante, além do prato. É sobre o que o espaço, o serviço e a hospitalidade fazem o meu cliente sentir”, conta o chef. Para ele, refeições não apenas matam a fome, mas têm o poder de transmitir felicidade.

No último ano, Tomás e o Brasil andaram estreitando laços. Em julho passado, ele recebeu os chefs Luiz Filipe e Bianca Mirabilli (Evvai, SP), Tássia Magalhães (Nelita, SP), Lisiane Arouca e Fabricio Lemos (Origem, Salvador) para um jantar harmonizado.

Ainda, pouco antes da cerimônia Latin America's 50 Best Restaurants 2024 ocorrer, deu uma passadinha em Salvador para conhecer as delícias baianas. E é da Bahia um tempero que ele se encanta. “A moqueca me encanta. É espetacular o azeite de dendê. A comida baiana, com a influência africana, e que me parece algo muito autóctone do Brasil, é muito linda. Muito originária. E foi das coisas que provei aqui que mais gostei”, finaliza.

Trescha Restaurant