Conhecer a cultura gastronômica e ampliar os horizontes e o paladar figura entre as coisas mais legais da vida. Por meio de pratos clássicos e exóticos, podemos viajar sem sair da cidade de moradia — e isso é incrível!

Nem sempre vamos nos identificar com a culinária de uma região ou um país diferente ao que estamos acostumados, mas o importante é se permitir. Por isso, preparamos uma lista para quem deseja provar um steak tartar dos deuses em Porto Alegre.

O que é steak tartar?

De origem alemã, o preparo de carne crua exige técnica para alcançar o equilíbrio de sabor. Geralmente, a receita leva pimenta, ovo cru, mostarda Dijon, sal e cebola. Contudo, os ingredientes variam conforme cada restaurante.

Além disso, é comum confundirem com crudo — prato composto por carnes e peixes crus, famoso na Itália.

A seguir, confira nove lugares para acertar na escolha.

La Ragazza

Novidade em Porto Alegre, o La Ragazza dispõe de pratos voltados às culinárias italiana e francesa. Para experimentar a receita da casa, aposte no Tartara di Fileto, servido em cima de fatias de focaccia de fermentação natural.

Rua Dinarte Ribeiro, 116, no bairro Moinhos de Vento

@laragazzacucina

Tartara di Fileto Daiani Aguiar / Agência RBS

Tartare

Tradicional na Capital, o Tartare apresenta o prato em versões clássicas, que transitam da culinária alemã à francesa. Nos preparos, as alcaparras e a mostarda Dijon ganham destaque. Aliás, a apresentação enche os olhos e abre o apetite na hora. Afinal, chega pré-montado e o garçom finaliza na mesa, misturando a carne crua, a gema e os demais ingredientes frescos.

Av. Mariland, 696, no bairro São João

@tartare_poa

Anahís Vargas / Agência RBS

Mesa Bar e Restaurante

Com ambiente e cardápio contemporâneo, o Mesa Bar e Restaurante entrega tartar de filé mignon temperado com pepino, aipo, cebola, cenoura e grãos de mostarda, finalizado com raspas de limão siciliano, alcaparrones e bottarga. Como acompanhamento, é possível pedir batata frita ou salada.

Rua Dinarte Ribeiro, 36, no bairro Moinhos de Vento

@mesadinarte

Batuta de filé com maionese de anchova e pão de fermentação natural Amanda Xavier / Especial / Especial

Dionísia Vinhobar

Já o Dionísia Vinhobar explora o staek tartar junto à focaccia tostada. Além disso, a casa oferece extensa carta de vinhos para elevar a experiência ainda mais.

Rua Padre Chagas, 314, no bairro Moinhos de Vento

@dionisiavinhobar

Amanda Xavier / Agencia RBS

Chopp Stübel

E se steak tartar é receita alemã, nada mais justo do que indicar o Chopp Stübel. O prato Hackepeter de filé cru picado na ponta da faca é finalizado com condimentos da mesa e acompanha pão preto. Não esqueça de pedir um chope gelado para honrar as raízes do restaurante!

Av. Mariland, 431, no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre

@choppstubel

Anahís Vargas / Agencia RBS

Tuyo

Aberto no ano passado, o Tuyo é inspirado nos bares de Buenos Aires — eu disse que dá para viajar por meio da gastronomia, né? Além da carta de vinhos, o casarão de esquina é ideal para apreciar uma releitura da receita. O Alfajor Crudo é envolto por dois biscoitos de parmesão recheados com steak tartar ou tempurá de cogumelos (opção para vegetarianos).

Rua Felipe Camarão, 268

@tuyo.poa

Alfajor crudo Anahís Vargas / Agência RBS

20barra9

Movido pela paixão de unir fogo e carne, o 20barra9 entrega uma vista privilegiada para o Guaíba e um steak tartar na brasa, acompanhado de polenta frita. Para nós, isso é um diferencial.

Av. Mauá, 1.050, no Centro, em Porto Alegre

@20barra9

Amanda Xavier / Agencia RBS

Le Cochon Volant

Num casarão histórico e imponente, o restaurante francês Le Cochon Volant oferece o surpreendente Tartare de Boeuf. Bem temperado e servido na temperatura ideal, vem acompanhado de batata frita e salada.

Rua Santo Inácio, 295, no bairro Moinhos de Vento

@lecochonvolantpoa

Tartare de Boeuf Amanda Xavier / Agencia RBS

Le Bateau Ivre

Consolidado como um dos primeiros restaurantes franceses do Brasil, o Le Bateau Ivre apresenta um steak tartar servido com pães de fermentação natural e gema de ovo de codorna. Então, se a ideia é conhecer clássicos, este restaurante precisa estar no tour gastronômico.