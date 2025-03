Espanha aprova acordo para distribuição de migrantes menores das Ilhas Canárias

Respondendo a uma reclamação de longa data do governo das Ilhas Canárias e de outros governos vizinhos, como Ceuta e Melilla, que acusavam os outros governos regionais de não serem solidários, o governo socialista de Pedro Sánchez comemorou o que considerou "um marco na defesa dos direitos humanos".

"Estamos assistindo a um marco na defesa dos direitos humanos, na defesa do interesse superior das crianças", disse o ministro da Política Territorial, Ángel Víctor Torres, em entrevista coletiva após o Conselho de Ministros que aprovou a medida.

As Ilhas Canárias abrigam mais de 5.000 menores desacompanhados, com capacidade para apenas 900, o que significa que mais de 4.000 terão que ser distribuídos entre as outras regiões, disse Torres.