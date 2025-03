Quatro canadenses foram executados na China, segundo Ottawa

O governo do Canadá informou nesta quarta-feira (19) que a China executou quatro cidadãos canadenses nas últimas semanas, apesar dos pedidos de clemência de Ottawa.

"Condenamos energicamente as execuções de canadenses na China", declarou a ministra das Relações Exteriores Mélanie Joly aos jornalistas.

A ministra acrescentou que não poderia dar mais detalhes do caso devido aos pedidos de privacidade das famílias atingidas.

A embaixada da China defendeu as execuções argumentando que os canadenses foram condenados por crimes relacionados com drogas, segundo um comunicado enviado ao jornal Globe and Mail.