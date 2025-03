Atlântico vence Corinthians e é campeão da Supercopa Gramado

As campanhas de Atlântico e Corinthians

Na primeira fase da Supercopa Gramado, o Atlântico terminou com a melhor campanha geral, somando oito pontos, no Grupo B. Em quatro jogos, foram duas vitórias e dois empates, marcando sete gols e sofrendo apenas três. A equipe encerrou a fase inicial com a melhor defesa.

Já do lado dos paulistas, a classificação para as semifinais veio após quatro empates na primeira fase. O feito os credenciou como segundo colocado do Grupo A, com sete gols marcados e sete sofridos.