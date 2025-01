Na última semana, fomos conhecer o hypado Sororoca, bar de pescados e frutos do mar que fica em Pinheiros, em São Paulo. O restaurante funciona em uma casa tipicamente paulistana dos anos 1940 e tem uma vibe descontraída e despretensiosa, com uma musiquinha para dar uma boa relaxada degustando entradinhas e bebendo drinks ou um bom vinho enquanto espera por uma mesa. O menu é sazonal e muda toda semana de acordo com a disponibilidade dos insumos. Você pode acompanhar os peixes e frutos do mar do dia nas plaquinhas que ficam penduradas na parede do restaurante.

Chegamos por volta das 14h e estava lotadíssimo. Então, se você não fizer reserva, pode ir preparado para o “glamour” da fila de espera. Quando conseguimos sentar nas cadeiras de praia na rua — você não leu errado, era literalmente na rua mesmo — resolvemos pedir uma caipirinha de caju e limão-cravo (R$ 35) e de entradinha a guioza de camarão com tucupi (R$ 62). Nunca tinha comido nada com tucupi e preciso dizer que amei. O caldinho bem temperado com condimentos, pimenta e jalapeño e a guioza estavam incríveis. Pediria de novo mil vezes essa entrada.

Depois de uma horinha de fila de espera, finalmente conseguimos sentar no balcão compartilhado — arrisco dizer ser o melhor lugar do restaurante. A primeira escolha do menu de pratos principais foi o camarão-pistola (R$ 180) que não tem no menu fixo, então, precisa ter a sorte de ter no dia que você for. O camarão é gigante e estava super saboroso. Para harmonizar, pedimos um vinho branco sauvignon blanc da África do Sul (R$ 200), bem levinho e refrescante.

Camarão-pistola Alessandra Rech / Divulgação

Também pedimos o filhote (R$ 187), um peixe de água doce, que ao lado do Pirarucu e Tucunaré, é considerado um dos peixes nobres da culinária amazônica. Com carne mais gorda e o lombo bem alto, o filhote é feito na brasa e fica com uma crostinha deliciosa. Para acompanhar, pedimos a salada de feijão manteiguinha com tomate cereja, pepino japonês, cebola roxa, salsinha e jalapeño (R$ 35). Estava bem temperada e combinou perfeitamente com o peixe.

Quando estávamos bebendo a última tacinha de vinho e havíamos até pedido a conta, chegou os pratos do pessoal que sentou ao nosso lado no balcão e ficamos morrendo de vontade de provar o pirão de peixe (R$ 24) e o arroz picante de mexilhão de São Caetano de Odivelas (R$ 74), ambos os acompanhamentos da estrela da casa: o peixe filhote. Uma ótima desculpa para voltarmos em breve, concordam?

Sororoca Bar

Rua Simão Álvares, 785, Pinheiros, São Paulo/SP