Da hamburgueria ao bar de drinks, conheça parte da Rota Romântica e do Vale Germânico

Gastronomia farta, cultura rica e paisagens de tirar o fôlego descrevem o Rio Grande do Sul, que encanta com a diversidade de lugares para conhecer. Regiões como Vale do Sinos, Encosta da Serra e Rota Romântica são opções atrativas para visitantes e também para a população local — saindo de Porto Alegre, por exemplo, é possível curtir um bate e volta com tranquilidade e uma programação completa.

Um spoiler dos lugares que visitamos! Daiani Aguiar / Agência RBS

Ao lado de Sicredi Pioneira, Destemperados apresenta roteiros de restaurantes, bares e pontos turísticos que representam cada cantinho especial do Estado. No último episódio de 2024, passamos por duas cidades da Rota Romântica e do Vale Germânico: Novo Hamburgo e São Leopoldo. Exploramos os Caminhos de Hamburgo Velho e conhecemos os sabores da região, considerada o berço do cooperativismo da América Latina.

NOVO HAMBURGO

Fundação Ernesto Frederico Scheffel

Amplo e clássico, o casarão histórico de três andares, que abriga a fundação, surpreende. Fique atento à beleza do espaço e contemple o acervo artístico, com mais 350 obras expostas em ordem cronológica​. Dica: leve câmera.

Av. General Daltro Filho, 911, em Hamburgo Velho

@fundacaoscheffel

Florinda's Café

Além dos bolos, o churros é destaque na casa Daiani Aguiar / Agência RBS

Sem dúvida, os fãs de Chaves — assim como nós — vão adorar. Inspirado no vilarejo mais famoso da televisão mexicana e brasileira, o décor transmite a essência do seriado e o menu dispõe de opções variadas e saborosas. Dica: prove o brigadeiro.

Rua General Osório, 788, em Hamburgo Velho

@florindas.oficial

SÃO LEOPOLDO

Museu Histórico Visconde de São Leopoldo

Lugar para conhecer a história da imigração alemã na cidade Daiani Aguiar / Agência RBS

Ideal para quem aprecia cultura, o museu é parada obrigatória. A entidade guarda cartas, documentos, jornais, livros e objetos, resgatando a história da imigração e colonização germânica no Vale do Sinos. Dica: pergunte pela boneca Annabelle ou pela cadeira de dentista — ou não!

Rua Dom João Becker, 491, no Centro

@museu_mhvsl

Majestic Drinks

Localizado na principal rua da cidade, o lugar garante comida boa, inclusive vegetariana, drinks autorais deliciosos e alto-astral. Dica: peça o coquetel Vanessinha, de vodka, morango e maracujá. E as batatas fritas — o tempero é imperdível!

Rua Independência, 1.241, no Centro

@majesticdrink

Funny Feelings

Esse é para visitar e colocar na lista de preferidos da região Daiani Aguiar / Agência RBS

Perfeito para quem é geek, o restaurante reúne referências de clássicos da cena cinematográfica. O cardápio oferece de hambúrguer à massa e o ambiente criativo, com direito à performance quando o prato chega à mesa, diverte. Dica: experimente o burger Charada, nosso preferido.

Rua Lindolfo Collor, 279, no Centro

@funnyfeelingsoficial

