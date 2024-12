Conheça o espumante submerso no mar por uma década

No mercado há 35 anos, a Miolo consolidou-se com produtos de excelência. Neste contexto está inserido o Under The Sea, espumante submerso por 10 anos no mar da França. O rótulo inédito celebra o marco de cem mil garrafas de Miolo Cuvée exportadas à Europa e promove luxo e exclusividade à linha. Além disso, fortalece o protagonismo do vinho brasileiro e instiga colecionadores e apreciadores de bebidas de guarda, de lotes exclusivos e limitados.

Objeto de desejo de colecionadores, rótulo promove luxo e exclusividade à linha Miolo Cuvée Divulgação / Miolo Wine Group

De acordo com superintendente da Miolo Wine Group, Adriano Miolo, o lançamento sustenta a história da Família Miolo e a filosofia de desbravar novos terroirs e produzir vinhos especiais.

Assim, acreditamos que estamos contribuindo para o desenvolvimento do setor no Brasil, tornando-o cada vez mais competitivo, conhecido e prestigiado, tanto aqui quanto no Exterior ADRIANO MIOLO

Características sensoriais e degustação

Elaborado com uvas cultivadas no Vale dos Vinhedos, a produção brasileira foi exportada à França para imergir no Atlântico Norte, onde permaneceu por um ano. O lote de 504 garrafas retornou ao Brasil e amadureceu por uma década em cave subterrânea, na Vinícola Miolo. A prática resgata um hábito comum no continente, que surgiu de tesouros encontrados nas profundezas do oceano em navios naufragados. Não à toa, foi escolhido o mar da Província de Bretagne, na França.

Nesse sentido, a bebida envelhecida reúne sabores específicos, ressalta aromas de leveduras e destaca o mel. Contudo, é recomendado viver a experiência de apreciar o produto único. Disponível por R$ 3,5 mil, o rótulo tem embalagem especialmente desenvolvida, que remete a uma lente de farol marítimo. Para harmonizar, a dica é experimentar com peixes, frutos do mar, ostras, charcutaria, queijos maturados, massas, risotos e carpaccios.

A degustação do Miolo Cuvée foi conduzida por Steven Spurrier, na Embaixada do Brasil em Paris, em 2016. Já a operação foi conduzida pela Amphoris — empresa francesa especializada —, que garantiu as condições e o funcionamento da adega subaquática abaixo dos limites do mergulho livre humano (60 metros de profundidade com batimetria comprovada). Ainda, as garrafas foram mantidas em escuridão total, temperatura constante e plena segurança diante de correntes oceânicas moderadas, sem conflito com atividades offshore (alto-mar).

Embalagem desenvolvida especialmente para Miolo Under The Sea Divulgação / Miolo Wine Group

Miolo Cuvée no futuro

A marca assegura lançamentos para o futuro: mais dois lotes foram imersos no mesmo lugar. O primeiro de 140 garrafas de brut rosé, de 2014, e o segundo de 350 unidades, de 2016. Com presença em 15 países, o Miolo Cuvée carrega a Denominação de Origem Vale dos Vinhedos (DOVV) e enaltece a qualidade e a diversidade do espumante nacional. Também é a bebida oficial do Natal Luz de Gramado há quase 20 anos.

Os rótulos da linha

Miolo Cuvée Brut Branco DOVV

