Se você, assim como a redação do Destemperados, acredita que todo dia é dia de saborear um bom sorvete, então esta lista é perfeita.

A seguir, listamos nove sorveterias em Porto Alegre, que servem da clássica casquinha ao gelato italiano. Vem conferir!

Gianluca Zaffari

A sorveteria está espalhada pela Capital. Com sabores diferentes e autorais, o lugar conta com edições limitadas. Em 2024, por exemplo, criaram os gelatos de wasabi, gergelim preto, melão, arroz doce e matcha para o Festival do Japão. A produção segue a receita italiana à risca, por isso, são supercremosos e refrescantes. Os picolés também fazem sucesso por lá!

Praça Dr. Maurício Cardoso, 7, no bairro Moinhos de Vento

No Boulevard Laçador (Av. dos Estados, 111), no bairro São João

No Shopping Paseo Zona Sul (Av. Wenceslau Escobar, 1.823), no bairro Tristeza

No Mercado Paralelo (Av. Frederico Mentz, 1.571), no bairro Navegantes

Na Alameda 518 (Rua Fernandes Vieira, 518), no bairro Bom Fim

@gianlucazaffari

Gelato Borelli

Com pezinho na Itália, mas feito totalmente aqui no BarraShoppingSul, a marca serve os gelatos italianos, com caldas de pistache e avelã. No balcão, sabores como gianduia, torta limone, nutellino, fior di latte, doce de leite e chocolate belga te fazem pensar em comprar uns 18 cascões, também produzidos por eles. Além disso, vale experimentar os sorbets — aqueles que não levam adição de lácteos, sabe? É só fruta batida com água. Experimente o de maracujá, é intenso na medida certa.

Avenida Diário de Notícias, 300, no bairro Cristal

@gelatoborelliportoalegre

Anahís Vargas / Agência RBS

Santino Artisan

Chocolate com calda de laranja. Queijo com goiabada. Tiramissu, zabaione, apfelstrudel, doce de leite e muitos outros sabores enchem a bancada de gelatos da marca. No cardápio tem mais de 60 opções, em versões zero lactose e zero açúcar, bem como cafés, milk-shakes e outras sobremesas associadas ao sorvete.

Rua Hilário Ribeiro, 290, no bairro Moinhos de Vento

@santinogelato.poa

Just Cold Creamery

A Just Cold trouxe à Capital gelatos cremosos e deliciosos e sorvetes artesanais produzidos em pedras em baixa temperatura. Sabores como pistache — sabor tendência em 2024 —, pitaya, macadâmia e red velvet aparecem com frequência no balcão. Seja vendo o pôr do sol do Guaíba ou aproveitando a brisa da praia (na temporada eles estão no Roubadinhas Atlântida), estes sorvetes são sempre boas pedidas.

Rua Dinarte Ribeiro, 171, no bairro Moinhos de Vento

No Cais Embarcadero (Av. Mauá, 1.050), no Centro Histórico

No Vila Roubadinhas (Rua Silva Jardim, 140), no bairro Auxiliadora

@justcoldcreamery

Anahís Vargas / Agência RBS

Cronks

Desde 1986, o bairro Bom Fim é mais geladinho e saboroso com a Cronks. Depois de uma caminhada pela Redenção, que tal aproveitar as mesinhas na calçada e desfrutar de um pote de sorvete? Com mais de 30 variedades de sabores e coberturas, além de opções sem açúcar e para intolerantes à lactose e ao glúten, a sorveteria é uma das queridinhas da Capital.

Rua Felipe Camarão, 611, no bairro Bom Fim

@cronks.sorvetes

Anahís Vargas / Agência RBS

Freddo

Porto Alegre agora conta com três unidades da famosa sorveteria argentina. Além do Shopping Iguatemi e do Mercado Brasco, no Bom Fim, a Freddo está agora no Pontal Shopping. Não tem como não provar os de doce de leite, clássicos da marca. Mas os de fruta também valem a pena, como o de framboesa patagônica e o de maracujá com laranja.

No Shopping Iguatemi (Av. João Wallig, 1.800), no bairro Passo d’Areia

No Mercado Brasco (Rua Fernandes Vieira, 286), no bairro Bom Fim

No Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893) no bairro Cristal

@freddobrasil

Anahís Vargas / Agência RBS

Di Argento

A cremosidade impera na gelateria, seja nos sabores clássicos ou nos que levam frutas. São mais de 20 opções, entre elas sem lactose e veganas, mas vale dar uma chance para o de doce de leite argentino. Se estiver passando pelo Moinhos de Vento, procura as duas portinhas francesas, pede teu sabor favorito e aproveita a sombra das árvores nas mesinhas do lado de fora.

Rua Padre Chagas, 342, no bairro Moinhos de Vento

No Shopping Iguatemi (Av. João Wallig, 1.800), no bairro Passo d’Areia

@gelateriadiargento

Anahís Vargas / Agência RBS

Banca 40

Parada obrigatória de quem está pelo centro da cidade: a tradicional banca do Mercado Público serve, há quase cem anos, sorvetes artesanais, saladas de frutas e banana split para refrescar o pessoal. Se você ainda não provou a bomba royal, com três sabores de sorvete, salada de fruta e nata batida, podemos te afirmar que está perdendo tempo.

No Mercado Público de Porto Alegre, no Centro Histórico

@banca40

Marina Carvalho / Agência RBS

Bacio di Latte

Com quatro unidades na Capital, a franquia produz gelatos sempre frescos e cremosos. Há opções de frutas da estação, clássicos como chocolate e creme, além de sabores exclusivos e disponíveis por tempo limitado. Por lá, você também pode rechear as casquinhas com doce de leite ou creme de avelã. Para não ter dúvida, nossa dica é pedir uma casquinha recheada com doce de leite e uma bola do sorvete que leva o nome da casa. Combinação perfeita!

Rua Padre Chagas, 228, no bairro Moinhos de Vento

No BarraShoppingSul (Av. Diário de Notícias, 300), no bairro Cristal

No Shopping Praia de Belas (Av. Praia de Belas), no bairro Praia de Belas

No Shopping Iguatemi (Av. João Wallig, 1.800), no bairro Passo d’Areia

@baciodilatte

Arquivo pessoal / Divulgação