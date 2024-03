A prisão preventiva dos quatro suspeitos da morte durante assalto da professora Diná Hadres, 53 anos, em Portão, no Vale do Sinos, foi decretada na tarde desta quinta-feira (14). Eles haviam sido detidos em flagrante na terça-feira (12), um dia depois do crime. A decisão é da pela juíza Fabiana Pagel, na sede do Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp).