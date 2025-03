Heitor Roca marcou o segundo gol do Canarinho na partida.

O Ypiranga é campeão da Taça Farroupilha . Na partida de volta da grande final, realizada neste sábado (8), o Canarinho levou a melhor e venceu o São Luiz por 2 a 1 , no Estádio Colosso da Lagoa.

Os gols do Canarinho foram marcados por Galego e Heitor Roca. Em uma cobrança de pênalti, Da Silva foi responsável por marcar o único gol do São Luiz no confronto.