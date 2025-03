Ypiranga vence o São Luiz e conquista o título da Taça Farroupilha

Artilheiro do Gauchão, Galego abriu o placar no Colosso da Lagoa. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga é campeão da Taça Farroupilha. O Canarinho levou a melhor nas duas partidas da grande final e confirmou o título neste sábado (8), ao vencer o São Luiz por 2 a 1, no Estádio Colosso da Lagoa.

Na partida de ida, o time de Erechim havia vencido o Rubro por 2 a 0. Além do troféu, o Ypiranga conquistou vaga para disputar a Copa do Brasil de 2026.

Leia Mais Da várzea à artilharia do Gauchão: centroavante do Ypiranga quer conquistar primeiro título profissional neste sábado

O jogo

Era o São Luiz quem precisava correr atrás placar, mas foi o Ypiranga quem iniciou pressionando no campo de ataque. Logo aos 13 minutos, na primeira oportunidade dos donos da casa, o artilheiro do Gauchão não perdoou e abriu o placar no Estádio Colosso da Lagoa.

Galego recebeu um cruzamento, avançou na intermediária e mandou uma bucha para estufar a rede. O bandeirinha chegou a assinalar impedimento no início da jogada, mas após revisão no VAR, o árbitro validou o gol do Canarinho: 1 a 0.

A partida seguiu sem grandes emoções até os 31, quando o São Luiz criou a primeira boa oportunidade de finalização. Na ala esquerda, Márcio Duarte cruzou para Gabriel Nilmar, na pequena área, cabecear e acertar a trave.

O Ypiranga, jogando com o regulamento embaixo do braço, diminuiu a intensidade, e viu o adversário pressionar e subir mais no campo ofensivo. Aos 35, após roubada de bola, Luiz Henrique mandou uma pancada que saiu raspando o travessão.

Aos 44, João Paulo bateu com o braço na bola e após revisão no VAR, o árbitro assinalou pênalti para o São Luiz. Da Silva cobrou no canto direito e deixou tudo igual no marcador: 1 a 1.

Depois do intervalo, o São Luiz voltou melhor e buscando reverter o resultado. Logo aos 6 minutos, Leonardo Oliveira arriscou um chute de fora da aérea, mas o goleiro Édson fez uma grande defesa e evitou o que seria o segundo gol do Rubro na partida.

O Ypiranga sentiu as chegadas dos visitantes e logo se reencontrou na partida. E bastou uma boa chance para fazer o segundo gol. Aos 20, Roca levou a melhor contra os adversários, avançou na grande área e, na saída do goleiro, tocou para o fundo da rede para deixar o time auriverde à frente do placar novamente: 2 a 1.

Na sequência, o Rubro tentou responder e quase deixou tudo igual outra vez no Colosso da Lagoa. Aos 27, Da Silva recebeu um cruzamento na pequena área e cabeceou perigosamente na trave.