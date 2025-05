Últimos amistosos de Gaúcho e Passo Fundo são cancelados

Os amistosos de Passo Fundo e Gaúcho, que aconteceriam nesta sexta (9) e sábado (10), foram cancelados. Os motivos, segundo as equipes, são os alertas meteorológicos de chuva intensa para a região e problemas de logística.

A partida entre Passo Fundo e União Frederiquense aconteceria na Arena União em Frederico Westphalen, a partir das 19h. Segundo o comunicado dos clubes, a decisão pelo cancelamento foi de comum acordo por causa do mau tempo .

O amistoso seria o último do Passo Fundo antes da estreia na Divisão de Acesso. Assim, o time deve concluir o período preparatório com apenas dois amistosos: empate em 1 a 1 com a Chapecoense e vitória sobre o União-FW por 1 a 0.