Todas as vidas têm valor inestimável, claro. Mas quando a violência atinge algumas profissões específicas — profissões que representam a sociedade em nobres missões, como educar —, todos nós somos agredidos. Em meu comentário no programa Timeline, da Rádio Gaúcha, comentei sobre o efeito simbólico do assassinato da professora Diná Hadres, 53 anos, morta na frente da filha durante um assalto em Portão, na segunda-feira (11).